У Кремлі назвали вимоги РФ на «конструктивних» тристоронніх переговорах в ОАЕ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 26 січня, що питання території залишається фундаментальним для Росії, коли йдеться про досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні. Пєсков сказав про це, коментуючи тристоронні переговори за участі представників України, США і Росії, що відбулися на вихідних в Абу-Дабі.

«Ні для кого не секрет, це наша послідовна позиція, позиція нашого президента, що територіальне питання, яке є частиною «формули Анкориджа», воно, звичайно, має для російської сторони принципове значення», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

За словами речника російського президента, тристоронні переговори в ОАЕ пройшли в «конструктивному дусі», але попереду ще «значна робота».

«Було б помилкою очікувати якихось значних результатів від початкових контактів... Але сам факт того, що ці контакти розпочалися в конструктивному дусі, можна розглядати позитивно. Однак попереду ще значна робота», – заявив Пєсков.

«Я б не сказав, що там була якась дружелюбність, на цьому етапі це навряд чи можливо», – додав він.

Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

«Кремлівські чиновники неодноразово використовували відсутність ясності щодо результатів американсько-російського саміту на Алясці у серпні 2025 року, щоб приховати спроби перешкоджання мирному процесу», – заявляли раніше в американському Інституті вивчення війни.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський 24 січня назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня. Точну дату поки що офіційно не називали.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.