Напередодні переговорів в Абу-Дабі у Кремлі заявили, що наполягають на виведенні ЗСУ з Донбасу

Напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі у Кремлі заявили, що наполягають на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

«Добре відома позиція Росії про те, що Україна, українські збройні сили повинні покинути територію Донбасу, вони повинні бути виведені звідти. Це є дуже важливою умовою. Є також інші нюанси, які залишаються на порядку денному переговорів», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Речник Кремля сказав, що Москва не хоче публічно повідомляти про деталі положень, які обговорюються, і тому, яка саме формула мається на увазі під «формулою Анкориджа», він не уточнив. За його словами, Кремль вважає це недоцільним.

Читайте також: Трамп оприлюднив послання до Путіна після зустрічі з Зеленським у Давосі

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За словами президента України Володимира Зеленського, питання Донбасу є ключовим, його обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі.

Видання Axios із посиланням на джерела написало, що до американської делегації увійдуть спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять голови Білого дому Джаред Кушнер і міністр армії США Ден Дрісколл.

Російська сторона також підтвердила свою участь. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість помічник російського президента Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Як свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року, більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

За цим опитуванням, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців. Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).



Умовний план Росії передбачає, що, серед іншого, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.



