У Кремлі підтвердили участь російської сторони у тристоронній зустрічі в ОАЕ

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що переговори представників США і Володимира Путіна були «конструктивними і відвертими».

За його словами, під час цих переговорів було констатовано, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Ушаков підтвердив участь російської групи у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ). Зустріч має відбутися 23 січня. Російську делегацію очолить адмірал Ігор Костюков, у її складі буде спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв, який проведе переговори із представником президента США Стівом Віткоффом.

Президент України анонсував, що 23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбудуться перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії.



Читайте також: Трамп оприлюднив послання до Путіна після зустрічі з Зеленським у Давосі

Володимир Зеленський назвав склад української делегації на цих переговорах. До неї увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Видання Axios із посиланням на джерела написало, що до американської делегації увійдуть спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять голови Білого дому Джаред Кушнер і міністр армії США Ден Дрісколл.

Український лідер 22 січня прокоментував плановані переговори Путіна із представниками президента США. Як сказав Зеленський, «Росія, а не лише Україна, має бути готова до компромісів».

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який 21 січня зустрічався в Давосі з українською делегацією, а раніше з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим, заявив, що невирішеним залишилося, по суті, лише одне питання – ймовірно, щодо територій. Про це ж заявив і президент Володимир Зеленський.

Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.



