Віткофф і Кушнер проводять переговори з Путіним у Москві

Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер пізно ввечері 22 січня прибули до Москви.

Російські державні ЗМІ повідомили, що кортеж посланців Дональда Трампа прибув до Кремля, й опублікували кадри з початку їхньої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

У Кремлі повідомили, що участь у переговорах із російського боку також беруть спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічної співпраці із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв і помічник Путіна Юрій Ушаков, а з американського – комісар Федеральної служби закупівель США Джош Ґрюнбаум.

Американські представники прилетіли зі Швейцарії, де цього тижня в Давосі зустрілися з українськими представниками, а президент США Дональд Трамп мав переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України згодом анонсував, що 23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбудуться перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії.

Володимир Зеленський назвав склад української делегації на переговорах в ОАЕ. До неї увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Видання Axios із посиланням на джерела написало, що до американської делегації увійдуть спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять голови Білого дому Джаред Кушнер і міністр армії США Ден Дрісколл.

Росію на переговорах, за даними Axios, представлять спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв і представники розвідки (хто саме – не уточнюється).

Український лідер 22 січня прокоментував плановані переговори Путіна із представниками президента США. Як сказав Зеленський, «Росія, а не лише Україна, має бути готова до компромісів».

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який 21 січня зустрічався в Давосі з українською делегацією, а раніше з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим, заявив сьогодні, що невирішеним залишилося, по суті, лише одне питання – ймовірно, щодо територій. Про це ж заявив і президент Володимир Зеленський.

Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США завтра на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

Президент США Дональд Трамп заявив 21 січня, що, на його думку, «ми досить близько» до угоди про припинення війни між Росією й Україною.