Трамп про війну в РФ Україні: «якщо вони не укладуть угоду, це буде дурістю»

Президент США Дональд Трамп заявив 21 січня, що, на його думку, «ми досить близько» до угоди про припинення війни між Росією й Україною.

«Між президентом Зеленським і президентом Путіним існує величезна ненависть, а це дуже погано. Це погано для будь-яких домовленостей. Ми знаємо це з досвіду – коли є ненормальна ненависть. З урахуванням цього я вважаю, що Росія хоче укласти угоду. Я вважаю, що й Україна хоче укласти угоду, і ми намагатимемося довести її до кінця. Думаю, Стів може це підтвердити, – ми досить близько», – заявив Трамп під час сесії запитань і відповідей після виступу на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Трампа, війна РФ в Україні «це, якщо скористатися одним словом, справжня бійня».

«Те, що відбувається, – жахливо. Це війна дронів. Дрони вбивають тисячі людей щотижня, тисячі. Ми маємо це зупинити. Я вважаю, що зараз вони дійшли до моменту, коли можуть зійтися й укласти угоду… І якщо вони цього не зроблять – вони дурні. Це стосується обох сторін. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, це буде дурістю», – додав президент США.

Раніше Трамп також заявив, що планує зустрітися з президентом Зеленським.

Як повідомив у коментарі журналістам невдовзі після промови Трампа радник президента України Дмитро Литвин, Володимир Зеленський нині перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський про плани відвідати щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі не повідомляв. 20 січня він говорив про складну енергетичну ситуацію в Україні і пов’язував можливість візиту до Швейцарії з готовністю документів про співпрацю зі Сполученими Штатами й іншими партнерами, зокрема, в питанні протиповітряного захисту.

«Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть енергетичні пакети або додаткові рішення щодо ППО, безумовно буду їхати. Але поки що в мене є виклики в Україні. Подивимось, поки що я на місці», – додав Зеленський.

Опівдні 21 січня Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський провів так званий «енергетичний селектор». Фізичної можливості дістатися до Давоса за кілька годин президент не мав – в Україні заборонені польоти цивільної авіації, для того, щоб дістатися найближчого придатного аеропорту, цього часу не вистачило б.

Україну в Давосі нині представляє делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим.

Тим часом, видання Axios 21 січня з посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Давосу в четвер на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі. Як повідомив тоді Кирило Буданов, голова Офісу президента України, українська делегація в складі якої, крім нього, також були секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров й очільник парламентської фракції владної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, прибула до США для «важливої розмови щодо деталей мирної угоди».

Умєров заявив у неділю, що переговори продовжаться на зустрічі Всесвітнього економічного форумі в Давосі цього тижня.

20 січня в Давосі Буданов заявив: «Ми рухаємося вперед. Я не можу сказати, що завтра у нас точно буде мир – якщо хтось обіцяє таке, це – неправда. Але ми докладаємо величезних зусиль, щоб до цього дійти».