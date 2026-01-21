Трамп хоче «стати як президент Росії», але це «неможливо» – Медведєв

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив зранку 21 січня, що американський лідер Дональд Трамп у своїй спробі здобути контроль над Гренландією прагне «стати як президент Росії».

«Йому (Трампу – ред.) потрібно зафарбувати на мапах світу острів у зоряно-смугастий відтінок (вже і мапа їм опублікована, включно з Канадою та Венесуелою) і стати в один ряд із батьками-засновниками. Хочеться назавжди залишитися в історії. І водночас стати як президент Росії», – написав Медведєв, додавши, що «останнє неможливе».

Колишній російський лідер твердить, що «в ході СВО та в результаті референдумів Росія повернула собі саме свої землі», натомість «Гренландія – зовсім не те». «Вона ніколи не була безпосередньо пов'язана зі Штатами, хоча ті й намагалися її кілька разів купити», – нагадав Дмитро Медведєв.

Президент США Дональд Трамп та члени його кабінету планують у Давосі, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, зустрічі з європейськими лідерами. Очікується, що основною темою обговорень 21 і 22 січня буде питання щодо Гренландії, яку, як заявляє Трамп, США мають взяти під свій контроль із міркувань безпеки.

Про несприйняття цих планів американської адміністрації заявили кілька європейських лідерів. Президент Франції Емманюель Макрон 20 січня в Давосі заявив, що Європа не піддасться булінгу і залякуванню.