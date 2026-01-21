Трамп може запізнитися в Давос «приблизно на три години» через інцидент з літаком – Бессент

Президент США Дональд Трамп може запізнитися на економічний форум у Давосі приблизно на три години після того, як виникла проблема з електроприладом Air Force One, заявив міністр фінансів Скотт Бессент.



«Я вважаю, що президент Трамп запізниться приблизно на три години», – сказав Бессент журналістам, відповідаючи на запитання про затримку рейсу Air Force One.

Раніше стало відомо, що президентський літак, на якому Трамп вилетів до Швейцарії, невдовзі після зльоту повернувся на військову базу Ендрюс через «дрібну проблему з електрикою». У літаку не працювали кілька освітлювальних приладів. Повідомлялося, щоТрамп вилетить до Швейцарії іншим літаком.



Президент та члени його кабінету планують у Давосі зустрічі з європейськими лідерами. Очікується, що основною темою обговорень буде питання щодо Гренландії, яку, як заявляє президент Трамп, США мають взяти під свій контроль із міркувань безпеки.

Читайте також: Макрон у Давосі застеріг від «переходу до світу без правил»



Президент Трамп неодноразово нарікав на стан президентського літака Boeing-747, який використовують президенти з 90-х років минулого століття. Компанія Boeing отримала замовлення на виробництво двох нових президентських літаків кілька років тому, але їхнє постачання не очікується до кінця президентського терміну Дональда Трампа.



Весною минулого року адміністрація Трампа прийняла як подарунок від уряду Катару новий Boeing-747. Але його модернізація для використання як президентський літак може зайняти чимало часу.