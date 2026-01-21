Літак, на якому Трамп вилетів до Швейцарії, був змушений повернутися на базу

Президентський літак, на якому президент США Дональда Трамп вилетів до Швейцарії, де він має взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, невдовзі після зльоту повернувся на військову базу Ендрюс через «дрібну проблему з електрикою».



За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, екіпаж ухвалив рішення повернутися на базу «з міркувань обережності» невдовзі після зльоту. У літаку не працювали кілька освітлювальних приладів. Президент Трамп вилетить до Швейцарії іншим літаком.



Президент та члени його кабінету планують у Давосі зустрічі з європейськими лідерами. Очікується, що основною темою обговорень буде питання щодо Гренландії, яку, як заявляє президент Трамп, США мають взяти під свій контроль із міркувань безпеки.

Президент Трамп неодноразово нарікав на стан президентського літака Boeing-747, який використовують президенти з 90-х років минулого століття. Компанія Boeing отримала замовлення на виробництво двох нових президентських літаків кілька років тому, але їхнє постачання не очікується до кінця президентського терміну Дональда Трампа.



Весною минулого року адміністрація Трампа прийняла як подарунок від уряду Катару новий Boeing-747. Але його модернізація для використання як президентський літак може зайняти чимало часу.