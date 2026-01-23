Зеленський: на зустрічі в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим, його обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ).

«Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – сказав він журналістам.

Зеленський додав, що спілкувався з очільником української переговорної групи Рустемом Умєровим – «він буде на кожному етапі тих чи інших розмов буде давати відповідні сигнали».

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Видання Axios із посиланням на джерела написало, що до американської делегації увійдуть спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять голови Білого дому Джаред Кушнер і міністр армії США Ден Дрісколл.

Російська сторона також підтвердила свою участь. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Як свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року, Більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

За цим опитуванням, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців. Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).



Умовний план Росії передбачає, що, серед іншого, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість помічник російського президента Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».