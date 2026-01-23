Донбас – ключовий. Чого очікувати від переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі?

У столиці ОАЕ Абу-Дабі сьогодні мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. У складі української та російської делегації буде чимало військових.
Напередодні після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американськими переговорниками помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що російську делегацію очолить Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишня назва – ГРУ ГШ ЗС РФ).
Президент України Володимир Зеленський поставив на чолі української переговорної групи секретаря РНБО Рустема Умерова. До складу української делегації, зокрема, входять:
- начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- глава ГУР Міноборони Олег Іващенко;
- керівник ОП і колишній глава ГУР Кирило Буданов;
- перший заступник голови СБУ Олександр Поклад;
- перший заступник голови ОП Сергій Кислиця;
- народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – заявив під час спілкування з пресою в Давосі Зеленський.
Спікер Путіна Дмитро Пєсков перед переговорами зазначив, що РФ наполягає на виведенні Сил оборони з вільної частини Донбасу, тому що це нібито є важливою умовою переговорів про закінчення війни.
Раніше український президент відкидав можливість такого висновку.
На цьому тлі на фронті чергове загострення – вранці 23 січня Генштаб повідомив про 222 бойові зіткнення. З них аж 92 – на Покровському напрямку, пріоритетному для Росії.
