Донбас – ключовий. Чого очікувати від переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі?

Український військовослужбовець йде поміж пошкоджених та зруйнованих російськими обстрілами будинків, Костянтинівка, Донецька область, 28 листопада 2025 року
У столиці ОАЕ Абу-Дабі сьогодні мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. У складі української та російської делегації буде чимало військових.

Напередодні після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американськими переговорниками помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що російську делегацію очолить Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишня назва – ГРУ ГШ ЗС РФ).

Президент України Володимир Зеленський поставив на чолі української переговорної групи секретаря РНБО Рустема Умерова. До складу української делегації, зокрема, входять:

  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
  • глава ГУР Міноборони Олег Іващенко;
  • керівник ОП і колишній глава ГУР Кирило Буданов;
  • перший заступник голови СБУ Олександр Поклад;
  • перший заступник голови ОП Сергій Кислиця;
  • народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – заявив під час спілкування з пресою в Давосі Зеленський.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков перед переговорами зазначив, що РФ наполягає на виведенні Сил оборони з вільної частини Донбасу, тому що це нібито є важливою умовою переговорів про закінчення війни.

Раніше український президент відкидав можливість такого висновку.

На цьому тлі на фронті чергове загострення – вранці 23 січня Генштаб повідомив про 222 бойові зіткнення. З них аж 92 – на Покровському напрямку, пріоритетному для Росії.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода :

