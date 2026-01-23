Зеленський оновив склад делегації для переговорів: до неї увійшов Арахамія

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад делегації «для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру».

До складу делегації офіційно увійшов, зокрема, народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Відтак, з указом від 23 січня, до неї входять:

секретар Ради національної безпеки і оборони, голова делегації Рустем Умєров

голова Офісу президента Кирило Буданов

Давид Арахамія

радник ОП Олександр Бевз

начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов

начальник ГУР Олег Іващенко

перший заступник голови ОП Сергій Кислиця

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський

перший заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Давид Арахамія входив до делегації, яка брала участь у переговорах, зокрема, в Давосі та перед тим у Маямі. У листопаді делегацію в переговорах зі Сполученими Штатами очолив Рустем Умєров.



