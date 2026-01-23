Доступність посилання

Зеленський оновив склад делегації для переговорів: до неї увійшов Арахамія

Народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія
Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад делегації «для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Читайте також: Президент України: документ про гарантії безпеки готовий до підписання, коли це станеться – залежить від США

До складу делегації офіційно увійшов, зокрема, народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Відтак, з указом від 23 січня, до неї входять:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони, голова делегації Рустем Умєров
  • голова Офісу президента Кирило Буданов
  • Давид Арахамія
  • радник ОП Олександр Бевз
  • начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов
  • начальник ГУР Олег Іващенко
  • перший заступник голови ОП Сергій Кислиця
  • перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
  • перший заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад
  • заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах мають відбутися перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Давид Арахамія входив до делегації, яка брала участь у переговорах, зокрема, в Давосі та перед тим у Маямі. У листопаді делегацію в переговорах зі Сполученими Штатами очолив Рустем Умєров.


