Президент України: документ про гарантії безпеки готовий до підписання, коли це станеться – залежить від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання, коли це станеться – залежить від США.

«Наші гарантії безпеки дійсно готові. Договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато технічних деталей - і на основі цього документа з’являться додаткові, але головна домовленість про гарантії безпеки є», – розповів він журналістам.

Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.

Читайте також: Фон дер Ляєн: робота над безпековим аспектом мирних переговорів просувається успішно, чекаємо відповіді РФ

Після позачергового засідання Європейської ради президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що робота над пакетами пропозицій для України щодо безпеки та процвітання просувається успішно. За її словами, зустріч у Парижі принесла значний прогрес, відповідь тепер за Росією.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США», участь у запропонованому США механізмі моніторингу і верифікації припинення вогню, підтримку Збройних сил України.