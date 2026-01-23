Фон дер Ляєн: робота над безпековим аспектом мирних переговорів просувається успішно, чекаємо відповіді РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що робота над пакетами пропозицій для України щодо безпеки та процвітання просувається успішно, відповідь тепер за Росією.

«Робота над аспектами безпеки та процвітання в рамках мирних переговорів просувається добре. Щодо гарантій безпеки, зустріч у Парижі принесла значний прогрес. Зараз ми чекаємо на відповідь Росії», – заявила вона після позачергового засідання Європейської ради.

Щодо процвітання, то, за її словами, ЄС близькі до угоди з США та Україною про «єдину уніфіковану систему».

«Ми говоримо про єдиний документ, який відображає спільне бачення українців, американців та Європи щодо післявоєнного майбутнього України. Він базується на важливій роботі Світового банку з оцінки потреб. І пропонує відповідь, побудовану на п’яти ключових принципах», – розповіла очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про підвищення продуктивності через реформи, сприятливі для бізнесу, прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС через реформи в ключових секторах економіки, значне збільшення інвестицій, посилення координації донорів та фундаментальні реформи.

Читайте також: Трамп оприлюднив послання до Путіна після зустрічі з Зеленським у Давосі

23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбудуться перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



