Зеленський у Давосі: «Європа має бути глобальною силою. Тією, що визначає майбутнє»

Українські соціальні мережі жваво відреагували на промову президента України Зеленського, яку він виголосив до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Хто б міг подумати, що одного дня президент України повчатиме Європу, що їй треба робити... Останні чверть століття все було навпаки», – написав .Oleksandr Shugai.

Що ж такого сказав Зеленський? Радіо Свобода вибрало найяскравіші цитати:

«Лише торік тут, у Давосі, я завершив свій виступ словами: «Європа повинна вміти себе захищати». Минув рік – і нічого не змінилося. Ми досі в обставинах, коли я повинен казати те саме»

«Було стільки розмов про протести в Ірані, але вони потонули в крові. Світ не надав достатньої допомоги іранському народові. У Європі були Різдво і Новий рік. Сезонні свята. До того часу, як політики повернулися до роботи й почали визначатися з позицією, аятола вже вбив тисячі людей».

Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді

«Яким стане Іран після цієї крові? Якщо режим вистоїть, то це чіткий сигнал кожному гнобителю: убий достатню кількість людей, і ти залишишся при владі. Кому у Європі потрібно, щоб цей сигнал став реальністю? Але Європа навіть не спробувала вибудувати власну відповідь».

«Президент Трамп провів операцію у Венесуелі. Мадуро заарештований. Були різні оцінки цього, але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді».

«Вже четвертий рік триває найбільша війна після Другої світової у Європі, і той, хто її почав, не тільки на свободі, але й досі бореться за свої заморожені кошти у Європі. І ви знаєте, бореться не без успіхів».

«Ми робимо все, щоб наша «Коаліція охочих» справді стала Коаліцією дій. І знову – всі налаштовані дуже позитивно, але – завжди але – потрібен backstop від Президента Трампа. І знову ж таки, жодні гарантії безпеки не працюють без США».

Якщо навколо Гренландії спокійно ходять російські військові кораблі, Україна може допомогти

«Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні – дій, які визначають, яким буде наше майбутнє. І саме в цьому проблема. Чому Президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту й забирати звідти нафту, а Європа ні?»

«Якщо Путін без грошей – Європа без війни. Якщо Європа з грошима, вона може захистити своїх людей. Зараз ці танкери заробляють для Путіна, а отже, Росія продовжує проштовхувати свій хворий порядок денний».

«Європі потрібні об'єднані збройні сили – сили, які зможуть реально захистити Європу. Якщо Путін вирішить узяти Литву або вдарити по Польщі, то хто відповість?»

«Європа повинна вміти себе захищати. Коли ви посилаєте 30 чи 40 військових у Гренландію, ви це для чого робите? Який це сигнал? Який це сигнал Путіну? Який це сигнал Китаю? І що ще важливіше: який це сигнал Данії – найважливіше – вашому близькому союзнику?»

«Ми знаємо, що робити. Якщо навколо Гренландії спокійно ходять російські військові кораблі, Україна може допомогти. Ми маємо експертизу та зброю, щоб жодного із цих кораблів там не залишилось. Під Гренландією вони можуть піти на дно так само, як під Кримом».

Коли ви відмовляєтеся допомагати народу, який бореться за свободу, наслідки повертаються, і вони завжди негативні

«Коли ви відмовляєтеся допомагати народу, який бореться за свободу, наслідки повертаються, і вони завжди негативні. Білорусь у 2020 році є прикладом цього. Ніхто не допоміг їхньому народові. І тепер російські ракети «Орєшнік» розміщені в Білорусі – у межах досяжності більшості столиць Європи. Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році. І ми вже кілька разів говорили європейським партнерам: дійте зараз. Дійте вже зараз проти ракет, які розміщені в Білорусі. Ракети ніколи не бувають просто декорацією. Втім, Європа все ще в «режимі Гренландії» – може… колись… хтось щось зробить»

«Кожен «Віктор», який живе на гроші Європи й намагається ще й продавати інтереси Європи, заслуговує на потиличник. І якщо він нормально почувається у Москві, то це не означає, що можна дозволити перетворювати європейські столиці на маленьку Москву».

«Ми маємо пам’ятати, що відрізняє Росію від усіх нас. Найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою полягає в тому, що Росія воює за те, щоб люди нічого не значили – за те, щоб, коли диктатори хочуть когось знищити, вони могли це зробити. Але вони повинні втрачати силу, а не набувати».

«Росія зараз намагається загнати українців – наших людей, українців – у холодну смерть за температури на вулиці мінус 20 за Цельсієм. Але росіяни не змогли б виробити жодної своєї балістики, жодної крилатої ракети без критичних компонентів з інших країн. І це не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній із Європи, Сполучених Штатів, Тайваню».

«Дякую всім, хто вкладається в програму PURL, що дає нам змогу купувати ракети для «петріотів». Але хіба не було б дешевше й простіше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Або навіть знищити виробництва цих ракет».

«Зараз у Європі нам не радять говорити Америці про «томагавки». Щоб це не псувало настрій. Також нам кажуть, що не варто питати про «тауруси».

Європа має розгублений вигляд

«Замість того щоб очолити захист свободи у світі – особливо тоді, коли увага Америки зміщується на інші напрямки, – Європа має розгублений вигляд і намагається переконати Президента США, що він має змінитися. Але він не зміниться. Президент Трамп любить себе таким, яким він є. І він каже, що любить Європу. Але він до такої Європи не дослухатиметься».

«Одна з найбільших проблем сучасної Європи – хоча про це й нечасто говорять – це спосіб мислення. Лідери кажуть: «Треба захищати інтереси Європи». Але водночас сподіваються, що хтось інший зробить це за них. А говорячи про цінності, вони часто мають на увазі матеріальні цінності».

«Всі кажуть: «Нам потрібне щось, що замінить старий світовий порядок». Але де ж черга лідерів, готових діяти. Новий світовий порядок неможливо збудувати зі слів. Реальний порядок створюють лише дії».

«Ми не повинні зводити себе до другорядних ролей – не тоді, коли маємо шанс бути великою силою разом. Ми не повинні погоджуватися з тим, що Європа – це лише «салат» із малих і середніх держав, приправлений ворогами Європи. Коли ми єдині, ми справді непереможні. Європа може й повинна бути глобальною силою. Не тією, що запізно реагує, а тією, що визначає майбутнє».







