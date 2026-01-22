Суд у РФ визнав український удар по крейсеру «Москва» і назвав число загиблих – «Медіазона»

У Росії розташований у Москві Другий Західний окружний військовий суд майже через чотири роки після потоплення крейсера «Москва» розкрив дані про ракетний удар українських сил по ньому і загиблих моряків. Як пише 22 січня російське видання «Медіазона», пресслужба суду видалила новину невдовзі після публікації.

У ній суд розкрив, що російський крейсер «Москва», який затонув 14 квітня 2022 року, був атакований українськими ракетами, і «від вибуху, пожежі й диму загинули 20 членів екіпажу крейсера».

У видаленому повідомленні йшлося про те, що суд виніс вирок у справі про затоплення крейсера: командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна заочно засудили до довічного терміну, звинувативши у наказах завдати ракетних ударів по крейсеру «Москва» і фрегату «Адмірал Ессен» (він був атакований 2 квітня 2022 року).

Також суд зазначав, що 24 моряків зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а вісім осіб зникли безвісти, у тому числі в ході дій щодо збереження плавучості корабля, які тривали кілька годин.

Через атаку по «Адміралу Ессену», за даними суду, була поранена одна людина.

Флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва» брав участь у війні проти України. Військове командування України і Пентагон повідомляли, що навесні 2022 року корабель був уражений українськими ракетами.

Російська сторона це заперечувала, називаючи загибель крейсера наслідком пожежі, що призвела до детонації боєприпасів.

Спочатку Міноборони Росії заявляло, що екіпаж «Москви» був повністю евакуйований. Пізніше відомство повідомило про 27 зниклих безвісти військовослужбовців.

У листопаді 2022 року суд в окупованому Криму визнав загиблими 17 моряків, які служили на крейсері, за заявами командира військової частини і батьків. Частину загиблих складали солдати-строковики. Точної офіційної кількості загиблих на «Москві» відомо не було.