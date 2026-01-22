Орбан у відповідь на критику Зеленського в Давосі: «ми не можемо підтримати ваші воєнні зусилля»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на критику президента України Володимира Зеленського, озвучену під час його виступу на зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявивши, що його країна не буде підтримувати «воєнні зусилля».

Орбан заявив, що Зеленський – «людина у відчайдушному становищі, яка вже четвертий рік не може або не хоче довести війну до кінця, незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів надав усіляку можливу допомогу в цьому».

«Тому, як би ви мені не лестили, ми не можемо підтримати ваші воєнні зусилля. Український народ, звичайно, незважаючи на ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати в вашу країну електроенергію і паливо, і ми також продовжуватимемо підтримувати біженців, які прибувають з України», – написав Орбан у соцмережі X.

Раніше у своїй промові Зеленський розкритикував Орбана, прямо не згадавши його прізвища.

«Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не марнують жодного дня – вони діють вільно, навіть діють усередині Європи. Кожен «Віктор», який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпаса. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям стати маленькими Москвами. Ми повинні пам’ятати, що відрізняє Росію від усіх нас. Найфундаментальніша лінія конфлікту між Росією й Україною і всією Європою полягає в такому: Росія бореться за знецінення людей, за те, щоб, коли диктатори хочуть когось знищити – вони можуть це зробити. Але вони повинні втратити владу, а не отримати її», – сказав український президент.

Віктор Орбан зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикує Європу за те, що вона займає, як він каже, «жорстку» і «провоєнну позицію» щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.