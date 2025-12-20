Орбан вважає, що кредитування України з боку ЄС «не змінить реальність»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив сумнів у тому, що Україні допоможе кредит на суму 90 мільярдів євро, в наданні якого Будапешт участі не брав.

«90 мільярдів євро не змінять реальність. Втрати грошей на цей конфлікт не виправлять ситуацію. Чим довше він затягується, тим слабшою стає позиція України. Час переговорів, час миру», – написав Орбан у мережі Х 20 грудня, не вказавши при цьому, як досягти миру на тлі відмови РФ від припинення вогню.

Позиція Орбана суперечить спільному рішенню 24 із 27 країн Євросоюзу, які погодилися на виділення Україні критично необхідної позики.

«Я цілком впевнений, що зараз ваша позиція проти Росії набагато краща. У вас сильніші карти», – сказав голова польського уряду Дональд Туск, коментуючи надання кредиту під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 19 грудня.

Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.