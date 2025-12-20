Сибіга відреагував на слова Орбана, що у війні РФ та України «незрозуміло, хто на кого напав»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану про роль, яку його країна відіграла в Другій світовій війні. Так очільник українського зовнішньополітичного відомства відреагував на висловлювання Орбана про те, що в російсько-українській війні «незрозуміло, хто на кого напав».

Угорський прем’єр висловлювався на цю тему, коментуючи дискусії в Євросоюзі щодо використання заморожених російських активів для фінансування України – Орбан вважає, що таке використання буде рівнозначним оголошенню війни Москві.

«Вони (лідери провідних країн ЄС – ред.) спокійно снідають удома, п’ють каву та думають, як морально правильно допомагати маленькій країні, на яку напали. Звісно, вона не така вже й маленька, і навіть незрозуміло, хто на кого напав, у будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і нам це нічого не коштує. Але зрештою вони заплатять», – сказав Орбан.

«Так само «незрозуміло», як це було для угорського керівництва у 1939 році», – написав, коментуючи ці слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На повідомлення Сибіги відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Перестаньте нас ображати! Ми не дозволимо вам втягнути нас у вашу війну!» – написав угорський дипломат.

Більшу частину Другої світової війни Угорщина виступала союзницею гітлерівської Німеччини, хоча в 1939 році частково опиралася такому курсу.

Угорщина приєдналася до укладеного у вересні 1940 року Троїстого пакту Німеччини, Італії та Японії 20 листопада того ж року, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, де зазнала значних втрат.

Угорський регент Міклош Хорті, усвідомлюючи близькість поразки Німеччини, розпочав таємні переговори з Великою Британією, намагаючись вивести Угорщину з війни. Але коли у 1944 році Хорті спробував вийти з війни, німецькі війська окупували Угорщину.



