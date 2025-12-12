Щонайменше дві країни ЄС забирають гроші з фонду підтримки України, заблокованого Угорщиною

Держави-члени ЄС намагаються врятувати свої кошти, призначені для допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Про це Радіо Свобода стало відомо від трьох поінформваних дипломатів країн ЄС, не уповноважених давати офіційні коментарі.

Через цей інструмент - Європейський фонд миру - ЄС мобілізував від початку вторгнення близько 6,1 мільярда євро для військових потреб України. Та близько 6,5 мільярда, які мали бути спрямовані Україні цим шляхом, лишаються заблокованими Угорщиною.

Дипломати повідомили, що гроші, закладені в бюджетах кількох держав-членів на поповнення українського інструменту Європейського фонду миру, вирішено перерозподілити.

«Низка країн вирішила… використати гроші для двосторонньої допомоги (Україні – ред.)… Ці країни включають найбільших донорів (України – ред.), і вони хочуть подати приклад іншим державам-членам», – зауважив один зі співрозмовників Радіо Свобода.

За словами поінформованих співбесідників, першою на цей крок пішла Польща, за нею послідували Нідерланди, які вирішили в такий спосіб вивільнити 200 мільйонів євро на підтримку України. Розмірковує над аналогічним рішенням Бельгія.

Один із дипломатів розповів, що дискусії тривають, і долучитися може більша кількість країн, щоб «більше не чекати, доки Угорщина зніме свою блокаду» коштів для України, закладених у Європейський фонд миру.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, відшкодовує членам ЄС кошти за надсилання боєприпасів до інших країн. З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році країни-члени, які передали зброю Україні, можуть вимагати компенсації з цього фонду.

У липні 2024 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме відшкодування коштів Євросоюзу державам-членам, які надали Україні боєприпаси, доки Київ не дозволить транзит нафти від російського «Лукойлу».