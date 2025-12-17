Орбан заявляє, що використання активів РФ зняли з порядку денного Євроради, в ЄС не підтверджують

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 17 грудня заявив, що Європейська комісія зняла питання про використання заморожених російських активів із порядку денного саміту Євросоюзу, що пройде 18 грудня. Відео заяви Орбана оприлюднене на його сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці президентка Комісії оголосила, що Комісія відступила, і питання про російські активи не буде винесене на обговорення. Таким чином, переговори за лаштунками і боротьба, які ми мали вчора ввечері, привели до результату, і якщо я правильно розумію, якщо я правильно розумію слова президентки Комісії, сказані сьогодні, і я думаю, що я правильно їх розумію, то вона сказала, що російські активи не будуть винесені на обговорення завтра», – заявив Орбан. Він зазначив, що Єврокомісія зараз нібито наполягає на спільних позиках ЄС.

Вранці 17 грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Страсбурзі з трибуни Європарламенту, що потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки Єврокомісія і МВФ оцінюють у приблизно 137 мільярдів євро, і ЄС має покрити дві третини, але йдеться «не лише про цифри», а про зміцнення здатності України «забезпечити справжній мир».

Вона нагадала про свою пропозицію щодо варіантів фінансування України: один – на основі заморожених активів Росії, і цій опції досі чинить опір Бельгія, де зберігаються активи. Інший – на основі спільних запозичень ЄС, однак його схвалення вважається менш вірогідним через необхідність робити це одноголосно, рішенням усіх 27 держав-членів.

«Нам доведеться вирішити, яким шляхом хочемо рухатися. Але одне дуже зрозуміло: маємо схвалити рішення про фінансування України протягом наступних двох років під час цієї Європейської ради (саміту лідерів ЄС 18 грудня – ред.)», – заявила високопосадовиця.

Фон дер Ляєн дала зрозуміти, що надання Україні репараційної позики – пріоритетний варіант, нагадавши про рішення держав-членів минулого тижня зберігати активи РФ у знерухомленому стані безстроково.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що саміт ЄС не закінчиться доти, поки не буде ухвалене рішення про фінансування України: через репараційну позику чи в інший спосіб.

Про те, що в Європейському Союзі зосереджені виключно на підготовці репараційного кредиту для України на основі заморожених активів Росії, і альтернативні сценарії фінансування Києва наразі не розглядаються, заявила 17 грудня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Завтра відбудуться ці дискусії, щоб почути від лідерів, у чому саме полягають їхні занепокоєння і як ми можемо ці занепокоєння подолати, щоб рухатися далі», – сказала вона.

Дипломат ЄС, не уповноважений давати коментарі офіційно, заявив під час спілкування з журналістами 17 грудня, що на саміті ЄС лідери мають знайти рішення щодо фінансування України, бо інакше позбавлять її здатності оборонятися, що матиме негативні наслідки не лише для України, а й для Європи.

Інший посадовець ЄС, що на умовах анонімності розказував журналістам про підготовку саміту, наголосив: «Дуже велика більшість держав-членів підтримує закон про репарації. Тож так, репараційний кредит, здається, є варіантом, який є кращим варіантом для переважної більшості держав-членів. І тому це наразі наш робочий варіант».

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Лідери 27 країн-членів ЄС зберуться на саміт в Брюсселі 18 грудня, затвердження репараційної позики – головне питання порядку денного.