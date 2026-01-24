Віткофф підтвердив, що переговори продовжаться наступного тижня в Абу-Дабі

Тристоронні переговори щодо завершення війни РФ проти України продовжаться наступного тижня в Абу-Дабі, підтвердив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

«Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено про продовження переговорів наступного тижня в Абу-Дабі. Президент Трамп та вся його команда віддані справі встановлення миру в цій війні», – написав він у соцмережі Х.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Президент України Володимир Зеленський назвав обговорення конструктивними і припустив, що наступні зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна готова рухатися далі.

Як пише видання Аxios з посиланням на українських чиновників, в Абу-Дабі відбулася зустріч американських посередників з російськими та українськими переговірниками, а також була зустріч росіян та українців без присутності американців.

Речник уряду ОАЕ повідомив, що переговори 23-24 січня проходили в «конструктивній та позитивній атмосфері» та включали пряму взаємодію між представниками Росії та України щодо «невирішених елементів запропонованої США мирної угоди, а також заходів зміцнення довіри, спрямованих на підтримку прогресу до всеохоплюючої угоди».

Видання РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело, знайоме з деталями переговорів, написало, що під час переговорів більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань – чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.