ISW про заяви Пєскова: мовчазне визнання Кремлем вразливості Росії до посилення тиску США

Кремль використовує свою участь у нинішніх переговорах зі Сполученими Штатами Америки, щоб запобігти значному посиленню тиску США на Росію, який міг би зашкодити її воєнним зусиллям, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви речника Кремля Дмитра Пєскова.

24 січня Пєсков заявив, що «імпульсивні» методи зовнішньої політики президента США Дональда Трампа не узгоджуються з російськими, і що Кремль розглядає ці методи як такі, що мають на меті змусити інших «зігнутися» перед Трампом. Пєсков додав, що ті, хто «зігнувся» перед Трампом, «продовжуватимуть згинатися», і що вкрай важливо, щоб Росія цього не робила.

Аналітики зазначають, що від лютого 2025 року Кремль намагається балансувати між демонстрацією сили своєму населенню й союзникам і достатньою взаємодією зі США, щоб уникнути додаткового тиску з боку Америки, який міг би змусити президента Росії Володимира Путіна піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних цілей і розпочати змістовні переговори щодо припинення війни.

«Відверта критика Пєсковим зовнішньої політики Трампа і твердження про те, що Росія не повинна йти на компроміси на тлі тиску США, свідчать про те, що Кремль прагне забезпечити, щоб адміністрація Трампа не запровадила додаткових обмежувальних заходів безпосередньо проти РФ. Заява Пєскова може бути мовчазним визнанням Кремлем вразливості Росії до посилення тиску», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що Захід, зокрема США, досі не зміг порушити «теорію перемоги» Путіна, і що Кремль не висловив жодних ознак готовності до компромісу.

«Сполучені Штати і Європа можуть порушити теорію перемоги Путіна і змусити Росію піти на поступки шляхом додаткового тиску, такого як посилення військового потенціалу України, санкції й арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів, необхідних для підтримки її довгострокових воєнних зусиль», – зауважили аналітики.

В Інституті вивчення війни також заявили, що на тлі проведення тристоронніх переговорів США, України і Росії і сигналів про їх плановане продовження кремлівські чиновники продовжують повторювати відданість Росії своїм початковим воєнним цілям і відкидають західні гарантії безпеки для України.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.