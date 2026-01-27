В ISW пояснили, як Кремль намагається отримати поступки від США щодо України

Кремль відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями, щоб підштовхнути Сполучені Штати Америки до поступок щодо України в обмін на нормалізацію американсько-російських відносин, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики звернули увагу на інтерв’ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який повторив пропозицію президента РФ Володимира Путіна неофіційно погодитися на дотримання умов Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ще протягом року після закінчення терміну його дії в лютому, але лише якщо Сполучені Штати зроблять те саме.

«Медведєв також висловив ледь завуальовані погрози на випадок, якщо Сполучені Штати не переключать свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між США і Росією, як того бажає Кремль. Він заявив, що співпраця між США й Росією у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності», – зазначають в ISW.

Аналітики наголошують, що Путін й інші високопосадовці Кремля неодноразово демонстрували, що Кремль не відступає від своїх початкових воєнних вимог і має намір досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не може зробити це в дипломатичний спосіб.

В Інституті вивчення війни додали, що Кремль, ймовірно, прагне переконати Сполучені Штати поступитися російським вимогам щодо України в обмін на покращення двосторонніх американсько-російських відносин.

«Кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між США і Росією, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від мирних зусиль в Україні з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року і почав використовувати новий договір СНО-3 у цих зусиллях влітку-восени 2025 року... Кремль також може прагнути змусити Сполучені Штати відмовитися від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори щодо стратегічних озброєнь, що дозволить Росії продовжувати війну безперешкодно і без тиску з боку США щодо значних поступок», – кажуть аналітики.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський 24 січня назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня. Точну дату поки що офіційно не називали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 26 січня, що питання території залишається фундаментальним для Росії, коли йдеться про досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні. За словами речника російського президента, тристоронні переговори в ОАЕ пройшли в «конструктивному дусі», але попереду ще «значна робота».

Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі. Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.