«Путін залишився без козирів» – експерт про війну РФ проти України та загрозу для країн Балтії

Найкращий час для можливої атаки з боку Росії та Білорусі на Балтійський регіон – саме зараз, у нинішній геополітичній ситуації, вважають експерти українського проєкту «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень». Його голова Андрій Клименко закликав країни Балтії завчасно привести свої збройні сили у бойову готовність. Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поспілкувалася з ним про актуальні загрози для найближчих західних сусідів Росії.

– Ви написали, що з вашої точки зору для Росії та Білорусі зараз найкращий час для того, щоб напасти на країни Балтії. Також ви закликали балтійських союзників активізувати, привести у бойову готовність свої збройні сили. Скажіть, на чому ґрунтується ваша думка?

– Є кілька факторів. Перше – це наш досвід. Нам довелося, на жаль, успішно передбачити анексію Криму, спецоперацію військову з анексії Криму. Ми у лютому 22-го року за результатами нашого моніторингу побачили наростання ризиків до «червоної межі», за якими відбулося повномасштабне вторгнення.

Риторика щодо Балтійських країн набула вже гранично хамського характеру

Тобто ми ведемо за приблизно двадцятьма позиціями різними постійні моніторинги для оцінки ризиків. І бачимо зараз якусь схожість. Схожість видно у риториці. Тому що риторика російських, не знаю як сказати, ЗМІ, джерел в інтернет-сфері і не тільки, щодо Балтійських країн – вона постійно наростає, так би мовити, її істеричність, її образливий характер. Але тепер вона набула вже гранично хамського характеру.

– Можете навести приклади?

– Прикладів мільйон для того, хто цим займається. Зараз я вам один із перлів прочитаю. Другий момент, що дуже сильно пішла тема Калінінграда. Калінінград порівнюють із блокадним Ленінградом. І «злі натівці» в особі країн Балтії поводяться дуже по-хамськи щодо Калінінграда.

Риторика у калінінградських ЗМІ: «Крила кровожерливого чорного ворона війни вже розпростерлися над Балтикою. Одне крило цього ворона – Литва, інше – Польща, де вже зосереджені американські та німецькі війська. Повна блокада форпосту Росії на Балтійському морі та його окупація – справа часу. Вам, що живете за Уралом і в Сибіру, не зрозуміти почуття і думки жителів блокадного Калінінграда, оточеного з усіх боків ворогами. Нам звідси, з Калінінградської області, добре видно, як НАТО активно приводить у дію свої плани, плани зі знищення російської загрози в Калінінградській області, розташованій у корінній Європі».

І далі: «Литву як географічне непорозуміння і серпентарій русофобії доведеться знищити, іншого варіанту просто не існує».

Путін спробує відновити свій рейтинг «альфа-самця»

Справа в тому, що у зв'язку з відомими ініціативами президента США Путін втратив місце «головного альфа-самця» сучасної геополітики. Його не видно, він пішов на другий, третій, четвертий план. А для таких людей, як він, це дуже небезпечно. І тому, безумовно, від Путіна в цій ситуації дуже потрібно зараз чекати, де і як він спробує відновити свій рейтинг «альфа-самця», умовно кажучи.

В Україні він зав'яз безнадійно

Зрозуміло, що він не зробить це в Україні, у нього це не вийде, і він тут зав'яз безнадійно. Він не зробить цього в Казахстані, тому у нього, в принципі, два теоретичні виходи. Це анексія Білорусі з усуненням, попереднім усуненням Лукашенка. І це якісь дії щодо, значить, Естонії чи Литви.

– Експерти зазначають, що війна в Україні послабила і російську армію, і економіку – чи може Росії вистачити сил і ресурсів, щоб атакувати чи повномасштабно напасти на Балтійський регіон? Мова йде про три країни НАТО.

– Розумієте, в чому справа. На Заході і в Європі, і особливо в США, завжди роблять помилку одну щодо Росії. Причому роблять її всі: і політики, і експерти, і військові. Вони розглядають Росію як звичайну державу з авторитарними, тоталітарними та іншими особливостями.

Росія – це не держава, це утворення спецслужб. Це продукт спецслужб

Насправді це не держава, це утворення спецслужб. Це продукт спецслужб. І вони мислять як розвідники, яких вчили в Ясенево, в Червонопрапорному інституті імені Андропова, нині академія зовнішньої розвідки. У них є рефлекси відповідні. Вони знають прекрасно, що найкращі дії агресивні потрібно робити в період хаосу.

Крим захоплювали, коли був Майдан і Україна ховала загиблих воїнів Небесної сотні. В даному випадку ми бачимо, що тема Гренландії, яка розколює, яка демонструє, що НАТО відсутнє в даний час.

Тема того хаосу, який сьогодні є в думках і в діях країн Європейського Союзу, вона створює прекрасні можливості. Наприклад, висадитися і захопити один із островів, який належить Естонії в Балтійському морі, – сто відсотків, що ніхто не відреагує так, як треба. Будуть радитися, а потім це вже буде дуже складно, складно змінити.

Путін залишився без козирів

Або, умовно кажучи, завжди можна зібрати групу з 30 осіб з російським прапором у якійсь Нарві, наприклад, і зробити так, щоб переодягнена людина у формі естонської поліції раптом цього демонстранта з прапором застрелила під телекамерами. Для таких операцій вистачить батальйону спецназу і не потрібно буде знімати ніяких військ з українського фронту.

– Ви частково вже сказали, що Кремлем і особисто Володимиром Путіним може рухати якийсь мачизм і прагнення якось у цьому статусі себе проявити. Але все-таки, якщо допустити такий негативний сценарій, для чого взагалі Росії, Кремлю, Путіну необхідні країни Балтії та Балтійський регіон?

– На сьогоднішній день Путін залишився без козирів. Йому потрібні козирі в розмовах з Трампом і з Сі. Інакше вони ділять світ на двох. А Путін залишається тут якимось коротуном, який десь там на другому, на третьому плані. Природно, що його це не може влаштовувати.

Він мислить себе як одного з членів цього «всесвітнього тріумвірату», який має як у 19-му столітті керувати світом.

І розумієте, для нього історія дуже важлива. Ось чому він морозить Київ. Він морозить Київ, тому що він виходець із Ленінграда, тому що була Ленінградська блокада, тому що, тобто це десь сидить на підкірці, і він це робить.

Історія важлива в тому плані, що це ностальгія за Радянським Союзом, який на пару зі Сполученими Штатами ділив світ. Тому це не можна недооцінювати.

На офіційному рівні Кремль заперечує будь-які плани щодо нападу на країни НАТО, в МЗС Росії наприкінці грудня минулого року заявили про готовність юридично гарантувати ненапад на ЄС і НАТО.

Тим не менш генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю для Росії: «Занадто багато союзників не відчувають терміновості моменту і вважають, що час працює на них. Але це не так».

Колишній заступник директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Андрес Восман в інтерв'ю порталу Delfi пояснив, чому, за його оцінкою, Росія найближчим часом не готується до військового нападу на країни Балтії. Останні п'ять років він відповідав за аналітику даних про Росію, сьогодні Восман є послом Естонії в Ізраїлі.

За словами Восмана, розвіддані та стратегічні розрахунки сьогодні не вказують на намір Кремля почати повномасштабну військову операцію проти Латвії, Литви та Естонії.

Ключовим фактором стримування він називає дію П'ятої статті Статуту НАТО. Москва змушена враховувати цей фактор при плануванні будь-яких силових сценаріїв.

Експерт зазначає, що Росія діє обережно і вивірено, вибираючи форми тиску, але при цьому намагається уникати прямого військового зіткнення з НАТО, розуміючи ризик неконтрольованої ескалації. Навіть можливі приховані операції — від саботажу до провокацій — не виходять за межі, які Кремль вважає допустимими.

Додатковим фактором Восман називає військову та економічну навантаженість, пов'язану з війною в Україні. Значна частина російських ресурсів, як і раніше, задіяна саме там, і відкритий конфлікт з НАТО в такій ситуації був би для Москви вкрай невигідним. При цьому експерт підкреслює, що загроза повністю не зникла.



