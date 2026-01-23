Берсе: Рада Європи підписала угоду з ЄС щодо підготовки спецтрибуналу з агресії проти України

Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України, повідомив генеральний секретар Ради Алан Берсе 23 січня.

За його словами, угоду підписали Рада Європи, Європейська комісія та зовнішньополітична служба блоку. Угода передбачає створення «передової групи» для майбутнього спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, уточнив Берсе.

Читайте також: Каллас оголосила про перші 10 мільйонів євро від ЄС на спецтрибунал щодо влади Росії

«Це ключовий крок до посилення підзвітності, підготовки структур трибуналу та підтримки правосуддя для України», – додав він.

Європейські урядовці наразі не коментували угоду.

Напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що блок надав перші 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності російського керівництва.

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.



