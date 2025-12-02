Зеленський закликав Ірландію взяти «активну участь» у своренні трибуналу через російську агресію

Президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Ірландії під час свого візиту до Дубліна 2 грудня. Він, зокрема, згадав про важливість позиції Ірландії – від голосування в ООН до повідомлень у місцевих медіа, а також роль світової ірландської спільноти.

«Агресор має бути притягнутий до відповідальності за скоєне. Прошу вас взяти активну участь у створенні трибуналу за цю агресію. Не просто долучитися, а просувати, працювати, наполягати на тому, що правосуддя має починатися з притягнення винуватців до відповідальності. Прошу вас продовжувати відстоювати всі форми санкцій проти Росії», – заявив він.

Зеленський також закликав до використання російських активів для оборони та відбудови України, а також співпраці для повернення викрадених дітей і українських в’язнів із РФ.

Читайте також: Каллас у Києві: ЄС виділяє 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

«Без справедливого миру ненависть не згасне – вона тлітиме далі й провокуватиме нове насильство. В історії це вже траплялося. І цього разу має бути інакше. Нам потрібен справжній мир», – додав він.

Раніше Зеленський повідомив, що його поїздка до Ірландії є першим офіційним візитом президента України до цієї країни від часу встановлення двосторонніх дипломатичних відносин.

«Ми затвердили Дорожню карту партнерства між Україною та Ірландією щонайменше на наступні 5 років. Був підписаний відповідний документ», – заявив голова держави.

Володимир і Олена Зеленські відвідали Ірландію 2 грудня. Президент, зокрема, зустрівся з прем’єр-міністром країни Міхалом Мартіном.

Мартін висловив підтримку шляху України до Євросоюзу і заявив про намір «прискорити порядок денний розширення» під час свого головування в Євросоюзі.



