Каллас у Києві: ЄС виділяє 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

«Сьогодні я можу оголосити про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії», – сказала вона 13 жовтня на пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

У травні у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС щодо запуску роботи цього трибуналу.

«Російські лідери відповідальні за цю війну, і якби не було злочину агресії, не було б і подальших звірств. Тому ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини», – наголосила посадовиця ЄС.

Крім того, Каллас оголосила про виділення ще шести мільйонів євро на підтримку депортованих Росією українських дітей і жертв сексуального насильства.

«Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, депортованими Росією, і жертвами сексуального насильства. Це допоможе забезпечити належну турботу для жертв цих злочинів», – сказала вона.

Голова дипломатії ЄС також заявила, що Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро на підтримку України взимку і планує надати ще 100 мільйонів євро, які підуть на генератори, укриття і спорядження для захисту від негоди.

Раніше в уряді України заявили, що планують забезпечити початок роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року. Про це йдеться в проєкті Програми дій уряду.

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

