«Дії гучніші за слова». Лідери ЄС відреагували на критику Європи Зеленським у Давосі

Євросоюз зосереджується лише на питанні підтримки України. Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта, реагуючи на заяви Володимира Зеленського про «розгубленість і розділеність» Європи.



«Щодо України, ми зосереджуємося лише на головному питанні. Це підтримка українців у досягненні справедливого та тривалого миру. Це те, що ми робимо з першого дня, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру», – запевнив Антоніу Кошта, не коментуючи конкретні претензії Зеленського, озвучені 22 січня з трибуни Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очільниця Єврокомісії нагадала про внесок Євросоюзу в безпеку України в цифрах.

«З нашого боку дії – гучніші за слова. Ми – найбільший донор України за останні чотири роки, виділивши допомоги на суму понад 193 мільярди євро. І Єврорада щойно вирішила додати до цієї суми ще 90 мільярдів євро на наступні два роки. Ми знаємо, що ми ніколи не зрівняємося з жертвою українського народу, але що ми можемо зробити, так це підтримати їх, і я гадаю, що цифри говорять самі за себе», – зауважила Урсула фон дер Ляєн.

На запитання, чи можна вважати США надійним партнером після публічно озвучених намірів президентом Дональдом Трампом забрати Гренландію та запровадити проти кількох європейських держав тарифи, Кошта сказав, що «дуже важливо зберігати та плекати наше трансатлантичне партнерство».



«Взаємини між друзями мають керуватися сердечністю й повагою… Ми продовжуватимемо співпрацювати з партнерами та союзниками, виходячи з цих принципів… Єврокомісія доклала зусиль для стабілізації наших торговельних відносин. Союзники по НАТО працюють зі США для стабілізації Альянсу, і саме тому ми всі працюємо зі США, щоб вони продовжували взаємодіяти для підтримки України у досягненні справедливого та міцного миру», – наголосив президент Євроради.



Очільниця Єврокомісії, своєю чергою, розповіла, що під час дискусії на екстреному саміті, скликаному через Гренландію, лідери демонстрували розуміння того, що слід посилювати незалежність Європи.

«Головними складовими для роботи над незалежністю Європою є економічна потужність та необхідна безпекова інфраструктура. А для цього нам потрібен сильний єдиний ринок, який є рушійною силою нашої економіки. Але для цього – і це було обговоренням – нам також потрібен вихід на інші ринки світу… Ми повинні розширити цю мережу, тому що з новими ринками ми можемо диверсифікувати наші ланцюги поставок. І чим більше торговельних домовленостей та угод у нас є, тим незалежнішими ми стаємо», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 19 січня оголосив про скликання надзвичайного саміту ЄС через напруженість навколо Гренландії. Очільниця Єврокомісії після цієї зустрічі 22 січня зазначила, що, окрім питання Гренландії, обговорювалася Україна.



