ЄС надає 90 мільярдів євро Україні, але умови суворі?

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дає пресконференцію з нагоди представлення пакету фінансової підтримки України на 2026–2027 роки у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі, Бельгія, 14 січня 2026 року
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дає пресконференцію з нагоди представлення пакету фінансової підтримки України на 2026–2027 роки у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі, Бельгія, 14 січня 2026 року

Коротко

  • Єврокомісія представила позику на 90 мільярдів євро, щоб покрити фінансові потреби України у 2026–2027 роках.
  • 30 мільярдів підуть на бюджетну підтримку в обмін на реформи та антикорупційні кроки, 60 мільярдів – на військові потреби. Кошти залучатимуться через спільні запозичення ЄС.
  • Для військових закупівель діє принцип «спершу Європа, за потреби – третій ринок».
  • Перший транш очікується у квітні за умови швидкого схвалення.
  • Погашення не вимагатиметься до виплати Росією репарацій.

14 січня Єврокомісія представила 90-мільярдну позику для України, покликану відвернути ризики дефолту в охопленій війною країні. Кошти будуть залучені за рахунок спільних запозичень країн ЄС на фінансових ринках.

Третину суми запропоновано направити на бюджетні потреби України, інші дві третини – на військові: закупівлю зброї, техніки тощо. Але на обох напрямках надання коштів супроводжуватимуть певні умови.

Перший транш позики можуть виплатити в квітні, якщо держави ЄС і Європарламент дадуть «зелене світло» найближчими тижнями: крок, який загалом вважається формальністю. Україна не повинна буде повертати позику, доки Росія не почне сплачувати їй репарації за завдані війною руйнування.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України «крадіжкою».

Умови бюджетної підтримки

Отримання 30 нових мільярдів бюджетної підтримки від ЄС на 2026-2027 роки передбачене за «суворих умов, надто щодо боротьби з корупцією», зауважив, презентуючи ініціативу, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія очікує від України подальших реформ, необхідних на її євроінтеграційному шляху.

«Наша пропозиція включає Механізм допомоги Україні (Механізм підтримки України Євросоюзом на 2024-2027 роки покликаний допомогти їй у зусиллях з відновлення, реконструкції та модернізації. Ukraine Facility – це спеціальний інструмент, який дозволяє ЄС надати Україні до 50 мільярдів євро стабільної та передбачуваної фінансової підтримки протягом вищезазначеного періоду. – ред.) як основу для виплати позики, тісно пов'язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ», – заявила відповідальна за розширення топпосадовиця Марта Кос.

Цей приклад, продовжила єврокомісарка, довів свою ефективність у минулому. Створений 2024 року інструмент Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро прив’язував виплати Україні до виконання нею реформ у межах заздалегідь погодженого плану. І цю модель співпраці з країною-кандидаткою на вступ до ЄС у Єврокомісії загалом вважають успішною.

Президента України Володимира Зеленського вітає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Євроради в Брюсселі, Бельгія, 23 жовтня 2025 року
Президента України Володимира Зеленського вітає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Євроради в Брюсселі, Бельгія, 23 жовтня 2025 року
Кредит на підтримку України... надалі готуватиме Україну до членства в ЄС
Марта Кос

«63 кроки з 68, що мали бути виконані до останніх платіжних запитів, виконано у галузях верховенства права, боротьби з корупцією, енергетичного ринку, державного управління та державних підприємств в Україні. Ця робота має тривати… Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та надалі готуватиме Україну до членства в ЄС», – наголосила, спілкуючись із журналістами в Брюсселі, Кос.

Водночас, зауважила посадовиця, з огляду на можливу необхідність вирішення «нагальних і неочікуваних» фінансових потреб охопленої війною держави пропозиція передбачає «необхідну гнучкість». Що де-факто означає можливість відхилення від власноруч встановлених правил у критичних ситуаціях.

Умови військової допомоги

60 мільярдів євро, тобто дві третини позики, призначені для задоволення ключових потреб України: військових.

«Росія не виявляє жодних ознак стихання (військових дій – ред.), каяття чи прагнення до миру. Навпаки: під час різдвяних канікул ми побачили, як Росія посилює свої удари, вбиваючи мирних жителів та завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. І це має закінчитися… Для цього Україна повинна бути в сильній позиції», – наголосила, презентуючи 14 січня пропозицію, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Український військовослужбовець готує 155-мм артилерійські снаряди на позиції поблизу лінії фронту. Запорізька область, Україна, 14 січня 2024 року
Український військовослужбовець готує 155-мм артилерійські снаряди на позиції поблизу лінії фронту. Запорізька область, Україна, 14 січня 2024 року

Ще задовго до погодження багатомільярдного кредиту для України лідерами ЄС торік у грудні, в блоці точилися дискусії довкола того, як їй витрачати ці кошти. Зокрема – в оборонному секторі.

Частина країн на чолі з Францією виступали за закупівлю нею обладнання у європейського оборонпрому, керуючись простою логікою: чиї гроші – той і диктує взаємовигідні в цьому випадку правила їх використання. Україна має зброю, європейський оборонпром – інвестиції. А відтак – і поштовх до розвитку.

Інший табір, найбільш гучним «спікером» якого можна назвати Нідерланди, виступав за витрату Україною коштів там, де вона найефективніше і, що важливо, найнагальніше може задовольнити свої військові потреби. І часто найкраще з цим справляється американський збройний ринок, виробляючи унікальні системи ППО у відповідній кількості.

Єврокомісія запропонувала, здається, прийнятний для всіх сторін компроміс: закупи на європейському оборонному ринку – пріоритетні. Та якщо Україна не знаходить там для себе потрібних військових товарів – тоді може шукати за його межами. Зокрема – в США.

Президент Франції Емманюель Макрон розмовляє з українськими солдатами під час візиту до військового табору на сході Франції, 9 жовтня 2024 року
Президент Франції Емманюель Макрон розмовляє з українськими солдатами під час візиту до військового табору на сході Франції, 9 жовтня 2024 року
Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки
Урсула фон дер Ляєн

«Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки. Тому існує сильна зацікавленість у тому, щоб дати сильний стимул першочергово закуповувати у зазначеному регіоні», – пояснила фон дер Ляєн.

Високопосадовець Єврокомісії, що на умовах анонімності роз’яснив журналістам у Брюсселі, зокрема Радіо Свобода, деталі пропозиції, пояснив, як це працюватиме на практиці. Закупи за межами ЄС, тобто виняток із загального правила, мають погодити держави-члени. Але – не одностайністю, що наражала би потенційні винятки на небезпеку, а кваліфікованою більшістю голосів.

«Припустимо, Україна використовує американський винищувач і їй потрібні запчастини до нього. Очевидно, їх не можна отримати ніде, окрім як у американських компаній. Вони подають запит, надаючи всю доступну інформацію – у випадку України це очевидно – виняток буде схвалено без проблем, це ж очевидний випадок. Отже, уже на індивідуальній основі можна застосовувати виняток, і це не повинно викликати проблем», – вважає чиновник.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сидять у винищувачі F-16 на авіабазі Скрідструп у місті Воєнс, Данія, 20 серпня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сидять у винищувачі F-16 на авіабазі Скрідструп у місті Воєнс, Данія, 20 серпня 2023 року

Посадовець також наголосив, що частина американських деталей виробляється у Європі, тому в цьому випадку запит на виняток узагалі не потрібен – буде застосоване загальне правило.

«Із цими різними рівнями гнучкості закупівля продукції, охопленої програмою Prioritized Ukraine Requirements List - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва може в достатній мірі здійснюватися також за рахунок «Позики підтримки України» (так назвали 90-мільярдний кредит Україні – ред.)», – резюмував посадовець.

Пропозиція Єврокомісії щодо використання 90 мільярдів євро для України має отримати формальне схвалення Ради ЄС і Європарламенту. Воно очікується найближчими тижнями. Тоді перший транш буде можливим у квітні 2026 року.

    Зоряна Степаненко

    Кореспондентка Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» у Брюсселі. Висвітлюю події ЄС і НАТО, пов’язані з Україною та Росією. Готую новини й аналітику з самітів ЄС і НАТО, національних виборів у ключових державах-членах, міжнародних судових процесів і проводжу інтерв’ю з високопосадовцями. Цитати з мого інтерв’ю публікували Newsweek та Financial Times.

    Народилася на Полтавщині, здобула ступінь магістра із соціальних комунікацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Приєдналася до Радіо Свобода у 2021 році. До цього працювала закордонною кореспонденткою українського загальнонаціонального телеканалу в Брюсселі, Вашингтоні й Москві.

    Рікард Йозвяк

    Редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи​. Раніше працював кореспондентом РВЄ/РС у Брюсселі

