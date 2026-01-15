ЄС надає 90 мільярдів євро Україні, але умови суворі?

14 січня Єврокомісія представила 90-мільярдну позику для України, покликану відвернути ризики дефолту в охопленій війною країні. Кошти будуть залучені за рахунок спільних запозичень країн ЄС на фінансових ринках.

Третину суми запропоновано направити на бюджетні потреби України, інші дві третини – на військові: закупівлю зброї, техніки тощо. Але на обох напрямках надання коштів супроводжуватимуть певні умови.

Перший транш позики можуть виплатити в квітні, якщо держави ЄС і Європарламент дадуть «зелене світло» найближчими тижнями: крок, який загалом вважається формальністю. Україна не повинна буде повертати позику, доки Росія не почне сплачувати їй репарації за завдані війною руйнування.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України «крадіжкою».

Умови бюджетної підтримки

Отримання 30 нових мільярдів бюджетної підтримки від ЄС на 2026-2027 роки передбачене за «суворих умов, надто щодо боротьби з корупцією», зауважив, презентуючи ініціативу, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія очікує від України подальших реформ, необхідних на її євроінтеграційному шляху.

«Наша пропозиція включає Механізм допомоги Україні ( Ukraine Facility Механізм підтримки України Євросоюзом на 2024-2027 роки покликаний допомогти їй у зусиллях з відновлення, реконструкції та модернізації. Ukraine Facility – це спеціальний інструмент, який дозволяє ЄС надати Україні до 50 мільярдів євро стабільної та передбачуваної фінансової підтримки протягом вищезазначеного періоду. – ред.) як основу для виплати позики, тісно пов'язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ», – заявила відповідальна за розширення топпосадовиця Марта Кос.

Цей приклад, продовжила єврокомісарка, довів свою ефективність у минулому. Створений 2024 року інструмент Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро прив’язував виплати Україні до виконання нею реформ у межах заздалегідь погодженого плану. І цю модель співпраці з країною-кандидаткою на вступ до ЄС у Єврокомісії загалом вважають успішною.

Кредит на підтримку України... надалі готуватиме Україну до членства в ЄС

«63 кроки з 68, що мали бути виконані до останніх платіжних запитів, виконано у галузях верховенства права, боротьби з корупцією, енергетичного ринку, державного управління та державних підприємств в Україні. Ця робота має тривати… Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та надалі готуватиме Україну до членства в ЄС», – наголосила, спілкуючись із журналістами в Брюсселі, Кос.

Водночас, зауважила посадовиця, з огляду на можливу необхідність вирішення «нагальних і неочікуваних» фінансових потреб охопленої війною держави пропозиція передбачає «необхідну гнучкість». Що де-факто означає можливість відхилення від власноруч встановлених правил у критичних ситуаціях.

Умови військової допомоги

60 мільярдів євро, тобто дві третини позики, призначені для задоволення ключових потреб України: військових.

«Росія не виявляє жодних ознак стихання (військових дій – ред.), каяття чи прагнення до миру. Навпаки: під час різдвяних канікул ми побачили, як Росія посилює свої удари, вбиваючи мирних жителів та завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. І це має закінчитися… Для цього Україна повинна бути в сильній позиції», – наголосила, презентуючи 14 січня пропозицію, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ще задовго до погодження багатомільярдного кредиту для України лідерами ЄС торік у грудні, в блоці точилися дискусії довкола того, як їй витрачати ці кошти. Зокрема – в оборонному секторі.

Частина країн на чолі з Францією виступали за закупівлю нею обладнання у європейського оборонпрому, керуючись простою логікою: чиї гроші – той і диктує взаємовигідні в цьому випадку правила їх використання. Україна має зброю, європейський оборонпром – інвестиції. А відтак – і поштовх до розвитку.

Інший табір, найбільш гучним «спікером» якого можна назвати Нідерланди, виступав за витрату Україною коштів там, де вона найефективніше і, що важливо, найнагальніше може задовольнити свої військові потреби. І часто найкраще з цим справляється американський збройний ринок, виробляючи унікальні системи ППО у відповідній кількості.

Єврокомісія запропонувала, здається, прийнятний для всіх сторін компроміс: закупи на європейському оборонному ринку – пріоритетні. Та якщо Україна не знаходить там для себе потрібних військових товарів – тоді може шукати за його межами. Зокрема – в США.

Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки

«Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки. Тому існує сильна зацікавленість у тому, щоб дати сильний стимул першочергово закуповувати у зазначеному регіоні», – пояснила фон дер Ляєн.

Високопосадовець Єврокомісії, що на умовах анонімності роз’яснив журналістам у Брюсселі, зокрема Радіо Свобода, деталі пропозиції, пояснив, як це працюватиме на практиці. Закупи за межами ЄС, тобто виняток із загального правила, мають погодити держави-члени. Але – не одностайністю, що наражала би потенційні винятки на небезпеку, а кваліфікованою більшістю голосів.

«Припустимо, Україна використовує американський винищувач і їй потрібні запчастини до нього. Очевидно, їх не можна отримати ніде, окрім як у американських компаній. Вони подають запит, надаючи всю доступну інформацію – у випадку України це очевидно – виняток буде схвалено без проблем, це ж очевидний випадок. Отже, уже на індивідуальній основі можна застосовувати виняток, і це не повинно викликати проблем», – вважає чиновник.

Посадовець також наголосив, що частина американських деталей виробляється у Європі, тому в цьому випадку запит на виняток узагалі не потрібен – буде застосоване загальне правило.

«Із цими різними рівнями гнучкості закупівля продукції, охопленої програмою PURL, Prioritized Ukraine Requirements List - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва може в достатній мірі здійснюватися також за рахунок «Позики підтримки України» (так назвали 90-мільярдний кредит Україні – ред.)», – резюмував посадовець.

Пропозиція Єврокомісії щодо використання 90 мільярдів євро для України має отримати формальне схвалення Ради ЄС і Європарламенту. Воно очікується найближчими тижнями. Тоді перший транш буде можливим у квітні 2026 року.