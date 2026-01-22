Каллас оголосила про перші 10 мільйонів євро від ЄС на спецтрибунал щодо влади Росії

Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на спеціальний трибунал щодо російської влади, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас 22 січня.

За її словами, йдеться про трибунал, який має переслідувати «лідерів Росії через їхню роль у війні Москві проти України».

«Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може», – заявила дипломатка.

Вона додала, що мала зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе та підписала відповідний контракт із цією установою.

У жовтні 2025 року Каллас анонсувала виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.







