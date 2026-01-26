Президент анонсував нові тристоронні зустрічі цього тижня між Україною, США та Росією

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації України після перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах з представниками США та Росії – про це він повідомив 26 січня.

Зеленський вказав на те, що це була перша за довгий час зустріч у тристоронньому форматі.

«На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені», – розповів він.

За словами президента, на нараді проаналізували ключові позиції сторін, він визначив рамку подальшої дипломатичної роботи.





«Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні», – додав Зеленський.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський 24 січня назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня. Точну дату поки що офіційно не називали.

Російські чиновники в контесті переговорів регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.



