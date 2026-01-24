Стармер і Трамп провели телефонні переговори. Серед іншого, йшлося про підтримку України

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер сьогодні вдень поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, прем'єр згадав про «хоробрих і героїчних британських та американських солдатів, які воювали пліч-о-пліч в Афганістані, багато з яких так і не повернулися додому». Він сказав, що «ми ніколи не повинні забувати їхню жертву».



За повідомленням, у контексті війни РФ проти України співрозмовники погодилися з необхідністю побачити прогрес у напрямку сталого припинення вогню. Водночас поки дипломатичні зусилля тривають, прем’єр Британії повторив, що міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів РФ.



Лідери країн також обговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці, і Стармер сказав, що це є абсолютним пріоритетом для його уряду.

Дональд Трамп про розмову з Стармером не повідомляв, але у своїх соцмережах згадав про «дуже хоробрих» британських солдатів, які «завжди будуть зі США».

«В Афганістані 457 їх загинули, багато хто отримав важкі поранення, і вони були одними з найвидатніших з усіх воїнів. Це зв’язок, який надто міцний, щоб його коли-небудь розірвати. Військові Сполученого Королівства, з величезним серцем і душею, не мають собі рівних (за винятком США!)», – написав він.

Ця розмова відбулася на тлі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо завершення війни РФ проти України. Київ ці переговори назвав конструктивними. Інформації про конкретні домовленості наразі немає.

Дипломатичні зусилля припинити війну наразі не привели до призупинення бойових дій – на фронті продовжуються, також Росія продовжує ракетами та дронами завдати ударів по українських містах, енергетичних об’єктах.

Раніше в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що під час війни в Афганістані союзні сили НАТО нібито намагалися триматися подалі від передової. Він також сказав, що Америка «ніколи не потребувала» своїх партнерів по НАТО, незважаючи на те, що США були єдиною державою-членом альянсу, яка скористалася 5 статтею Північноатлантичного договору про колективну оборону після атак 11 вересня 2001 року.

Його висловлювання викликали засудження з боку британських політиків. В уряді Британії нагадали про 457 британських військовослужбовців, які загинули в Афганістані.



