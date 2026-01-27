У МЗС порадили віцепрем’єру Італії звертатися до Путіна після його критики на адресу Зеленського

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву італійського віцепрем’єра Маттео Сальвіні, який розкритикував українського президента Володимира Зеленського, закликавши його «якомога швидше» підписати мирну угоду з Росією, і порадило йому звертатися до російського лідера Володимира Путіна щодо завершення війни.

«Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль і допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши мирну угоду якомога швидше. Тобі треба вибирати між поразкою і розгромом», – заявив Сальвіні в публікації в соцмережі X 25 січня.

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна завжди буде вдячна за підтримку Італії і всіх італійців, «які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні».

«Від 3000 до 5000 українців взяли участь у битві під Монте-Кассіно, одній із найкривавіших битв Другої світової війни. Вони не вибирали «між поразкою і розгромом», хоча перемога часом здавалася далекою. Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо на кону була свобода Італії і всієї Європи. Якою б важкою не була боротьба України сьогодні, вона так само важлива, як і 80 років тому… Якщо пан віцепрем’єр-міністр стурбований мирною угодою, радимо йому звертатися не до президента України – країни, яка захищається від агресії, – а до Путіна, який розв’язав цю війну», – наголосив Тихий.

Заяви Сальвіні щодо мирної угоди пролунали після того, як 23-24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Президент України Володимир Зеленський 24 січня назвав обговорення конструктивними і припустив, що нові зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна, за його словами, готова рухатися далі. Спецпосланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що нові переговори пройдуть цього тижня. Точну дату поки що офіційно не називали.

У 2024 році опозиційні італійські політики звинуватили ультраправу партію «Ліга» Сальвіні, яка входить до владної коаліції прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, у нездатності розірвати зв’язки з російським лідером Володимиром Путіним на тлі війни в Україні. При цьому Сальвіні залишився на своїй посаді після того, як опозиційні партії в парламенті висунули вотум недовіри.