Рубіо: участь США – основа гарантій безпеки України

Підтримка США є ключовим елементом гарантій безпеки України після завершення війни. Про це на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату Конгресу США сказав держсекретар Марко Рубіо.



За його словами, щодо гарантій «досягнуто спільної згоди» щодо того, що вони передбачатимуть «розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а також підтримку з боку США».



Однак, як наголосив держсекретар, саме участь Сполучених Штатів є справжньою гарантією безпеки, оскільки без підтримки з боку США можливе розміщення європейських військ в Україні «не буде доречним», давши зрозуміти, що невисоко оцінює можливості європейських країн у військовій сфері, оскільки вони «за останні 20-30 років недостатньо інвестували у сферу оборони».



У чому саме полягатиме підтримка США, держсекретар не пояснив.



Раніше наголошувалося, що американські війська не будуть відправлені в Україну, проте Сполучені Штати забезпечать логістичну та розвідувальну підтримку, а також зобов’язуються відреагувати на гіпотетичне порушення Росією режиму припинення вогню.

27 cічня Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомила, що адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. За словами джерел FT, у разі виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Вашингтон попередньо готовий збільшити постачання озброєнь для ЗСУ в мирний час. При цьому, зазначає видання, залишається незрозумілим, чи США візьмуть на себе якісь формальні зобов’язання.

Високопоставлений український чиновник заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

Натомість у Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Президент України Володимир Зеленський 23 січня заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання. Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

Наступний раунд переговорів запланований в Абу-Дабі цього тижня, як повідомляється, – на 1 лютого.



