ISW: вимоги Росії не обмежаться Донбасом, попри заяви Кремля

Заяви російських посадовців вказують на те, що її вимоги виходять за межі контролю над східними регіонами України, зазначають аналітики американського Інституту дослідження війни в звіті від 27 січня.

За спостереженнями установи, ці заяви суперечать твердженням Кремля для західної аудиторії, що Донбас нібито є головним питанням у поточних мирних переговорах. ISW згадує, зокрема, головного російського переговорника, генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який у відповідь на матеріал FT назвав вихід українських військ із Донбасу «шляхом миру» для України.

«Водночас територіальні вимоги Росії виходять за межі Донбасу, про що свідчать неодноразові згадки (голови Генштабу РФ Валерія – ред.) Герасимова про буферні зони в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях під час його доповіді 27 січня», – йдеться в тексті.

Посадовці РФ, нагадують дослідники, заявляли, що буферні зони в цих областях потрібні для захисту окупованих Росією територій на Луганщині та Донеччині. Натомість остання публічна версія 20-пунктного мирного плану Сполучених Штатів, України та Європи передбачає виведення російських військ із півночі України та Дніпропетровської області.





Також Інститут вказує на те, що претензії Росії виходять за межі України загалом і включають вимоги щодо НАТО та країн заходу. Наприклад, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив 26 січня в інтерв’ю державному новинному агентству «РИА Новости», що мирне врегулювання має бути спрямоване на усунення, за його формулюванням, «корінних причин» війни. Також заступник голови Комітету з питань оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Донбас не є головною проблемою, і озвучив питання, як Росія «буде поводитися з НАТО та нібито українським неонацизмом».

«Заяви Наришкіна та Журавльова стосуються вимог Росії 2021 та 2022 років щодо припинення розширення НАТО, повернення НАТО до кордонів 1997 року та заміни нинішнього демократично обраного уряду України режимом, обраним Росією», – йдеться в звіті.

Інститут цитує статтю російського ультранаціоналістичного видання «Царград», яка пов’язує територіальні вимоги Росії на сході України з ширшими воєнними цілями Росії. Автори статті, зокрема, запитують, чому Кремль закликає до виведення військ зі сходу України, але не із Запорізької та Херсонської областей.

Згодом «Царград» також поширив слова російського «воєнкора», який стверджував, що в разі виведення ЗСУ з Донбасу Росія погодиться лише на тимчасове припинення вогню, яке дозволить Україні «розглянути» інші вимоги РФ, такі як «денацифікація» та «демілітаризація».





«ISW продовжує оцінювати, що заяви російських чиновників, спрямовані на внутрішню російську аудиторію, такі як заяви Наришкіна та Журавльова російським державним ЗМІ, підтверджують, що вимоги Росії не обмежуються територією на сході України», – підсумовують автори доповіді.

ISW додає, що Росія не вдовольниться мирним врегулюванням, яке не відповідає всім її вимогам, і натомість використовує інформаційні інструменти, щоб домогтися превентивної капітуляції України:

«Зусилля когнітивної війни мають на меті досягти того, чого Росія не зможе досягти у військовому плані — забезпечити перемогу над усією Україною».

Раніше цього тижня видання FT написало, нібито адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. Видання також цитує анонімного українського високопосадовця, який заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

У Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.







