До весни людські втрати у війні РФ та України сягнуть двох мільйонів – дослідження CSIS

До четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України людські втрати обох сторін можуть сягнути двох мільйонів, ідеться в оприлюдненому 27 січня дослідженні вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Згідно з цією оцінкою, поточне число загиблих, поранених і зниклих безвісти з боку РФ становить майже 1 мільйон 200 тисяч, з українського боку – близько 600 тисяч.

«Упродовж усієї війни дані про втрати було важко встановити, оскільки вважається, що Росія регулярно занижує кількість своїх загиблих та поранених, а Україна не розголошує офіційні дані. Дослідження серед інших джерел спиралося на оцінки американського та британського урядів. Із січня 2024 року Росія захопила 1,5 відсотка території України, згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, та загалом окупувала близько 20 відсотків країни», – пише видання The New York Times, яке інформує про результати дослідження.

Дані CSIS про втрати Росії в цілому відповідають зведенням Генерального штабу ЗСУ. Згідно з його оцінками станом на ранок 27 січня, вони становлять 1 мільйон 235 тисяч 880 осіб. Ці дані включають не лише вбитих і тяжко поранених, а й тих російських військовослужбовців, які після лікування могли повернутися на фронт.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.