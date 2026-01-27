Армія РФ за добу втратила 820 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 235 880 своїх військових, зокрема 820 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 27 січня навів український Генштаб.

Серед втрат російської військової техніки в командуванні ЗСУ навели такі:

танки – 11 609 (+1)

бойові броньовані машини – 23 954 (+3)

артилерійські системи – 36 691 (+47)

РСЗВ – 1 628 (+2)

засоби ППО – 1 286

літаки – 434

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899)

крилаті ракети – 4 205

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 76 025 (+119)

спеціальна техніка – 4 051.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначає «Медіазона», список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.