Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році

Росія, ймовірно, зазнала приблизно 415 000 втрат (загиблих і поранених) протягом 2025 року у війні проти України, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала в 2024 році, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.

У британській розвідці зазначають, що середньодобовий рівень втрат Росії у грудні 2025 року становив 1 130 солдатів, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, водночас середньодобові рівні втрат РФ з серпня по грудень 2025 року були п'ятьма найнижчими середніми щомісячними показниками, зафіксованими з квітня 2024 року.

«Щомісячний рівень втрат Росії знову зріс у зв'язку з посиленням наступу на всій лінії фронту. Росія, ймовірно, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом січня 2026 року через постійні атаки піхоти з десантуванням на декількох напрямках», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на 14 січня Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 221 940 військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



