У 2025-му вдалося зменшити число втрат особового складу ЗСУ на 13% – головком

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%.

«Рік, що минув, був для нас великим випробуванням… Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат і скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими», – написав Сирський у фейсбуці 13 січня.

За його словами, завдяки «результативній бойовій роботі» українських сил загарбники «уже тривалий час» не мають змоги наростити своє угруповання.

«Адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває. Водночас упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%», – зазначив Сирський. Деталей щодо українських втрат він не навів.

Українська влада і військові тривалий час не озвучували втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.