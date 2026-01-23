Підтверджені втрати РФ в Україні загиблими перевищили 165 тисяч осіб – журналісти

Підтверджені втрати російської армії під час повномасштабної війни проти України склали понад 165,6 тисячі загиблих, свідчать наведені 23 січня дані, встановлені російським виданням «Медіазона», російською службою ВВС і командою волонтерів за відкритими джерелами.

Журналісти наголошують, що список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Як зазначають дослідники, зі встановлених ними загиблих – 465 осіб є представниками зникаючих малих народів Росії. У перерахунку на душу населення втрати цих народів значно перевищують втрати решти етносів.

Від початку січня були опубліковані некрологи про загибель щонайменше 3605 російських військових, зазначає російська служба ВВС. Журналісти кажуть, що ці цифри схожі на дані про загиблих у січні 2024 року, і це може свідчити про те, що інтенсивність бойових дій не знижується, незважаючи на дипломатичні зусилля по завершенню бойових дій.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених та вбитих) із боку міжнародних організацій та розвідок значно вищі. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році