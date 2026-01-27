Зеленський готовий обговорити з Путіним питання територій і ЗАЕС – Сибіга

Президент України Володимир Зеленський готовий обговорити особисто з лідером РФ Володимиром Путіним питання контролю над територіями та функціонування Запорізької АЕС, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню «Європейська правда», поширеному 27 січня.

«Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати. Утім, перешкодою в мирному процесі і надалі лишається Росія», – сказав Сибіга, відповідаючи на запитання про те, якими є умови домовленостей зі США про гарантії безпеки.

«Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США... Утім, європейська сторона – з нами, вона присутня в мирному процесі і в домовленостях про безпекові гарантії. До речі, важливо, що вперше йдеться саме про термін «безпекові гарантії», а не «запевнення» чи щось подібне», – розповів очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше цього тижня видання FT написало, нібито адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. Видання також цитує анонімного українського високопосадовця, який заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

У Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Одне з джерел, знайомих із позицією США, наполягає, що Вашингтон «не намагається нав’язати Україні будь-які територіальні поступки».

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Наступний раунд переговорів запланований в Абу-Дабі цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, – на 1 лютого.