«Думаю, Путіну це сподобалося б» – Рютте не підтримує ідею об’єднаної армії Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг європейські країни від ідеї створення окремої європейської армії, заявивши, що такий крок може послабити безпеку Європи та зіграти на руку Росії. Про це він висловився у відповідь на пропозицію одного з євродепутатів під час виступу на засіданні оборонного комітету Європейського парламенту 26 січня в Брюсселі, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами Рютте, спроби сформувати автономні європейські збройні сили паралельно до НАТО призведуть до дублювання структур, нестачі особового складу та ускладнення системи колективної оборони.

«Якщо ви маєте на увазі створення якоїсь європейської армії поряд із національними, то це, звісно, справа самих європейських країн. Але я думаю, що це призведе до значного дублювання. Бажаю успіху, якщо ви захочете це зробити, адже потрібно буде знайти додаткових чоловіків і жінок у формі, і це лише ускладнить ситуацію. Думаю, Путіну це сподобалося б. Тож подумайте ще раз», – заявив Рютте.





Генсек НАТО підкреслив, що Альянс має залишатися основою колективної оборони, відповідальною за стандарти, командування, управління та військові спроможності. Тоді як Європейський Союз, на його думку, повинен зосереджуватися на зміцненні оборонної промисловості, фінансуванні, стійкості та регуляторній політиці.

«Якщо хтось тут думає, що Європейський Союз чи Європа загалом можуть захистити себе без США – продовжуйте мріяти. Це неможливо. Ми потрібні одне одному. США також потрібне НАТО – для власної безпеки, для безпеки Арктики, Атлантики і Європи. А для Європи шлях «самотужки» означав би не 5%, а 10% (витрат на оборону – ред.), власний ядерний потенціал і втрату головного гаранта нашої свободи – ядерної парасольки США», – сказав Рютте.

За словами Рютте, саме поєднання можливостей НАТО і ЄС, а не створення паралельних структур, є єдиним ефективним шляхом для гарантування безпеки Європи.

Читайте також: «Путін залишився без козирів» – експерт про війну РФ проти України та загрозу для країн Балтії

Президент Володимир Зеленський днями висловився за те, щоб українська армія чисельністю в мільйон була основою європейських об’єднаних сил. Водночас це залежить від того, чи буде бажання створити таку армію. Раніше Зеленський підтримав цю ідею, вказавши на те, що Київ пропонував це раніше.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс 12 січня підтримав ідею створення Європейської Ради Безпеки на тлі загрози Росії та позиції Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону.

Минулого року Єврокомісія представила ініціативу «Переозброєння Європи/Готовність 2030», яка передбачає збільшення витрат на оборону та важливі інвестиції в європейський оборонний промисловий комплекс. Головною причиною розробки цієї оборонної дорожньої карти головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвав загрози з боку Росії.



