Зеленський: Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи

Залежність Білорусі від Росії не стає меншою, заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі з нагоди Січневого повстання у Вільнюсі 25 січня.

На його думку, Січневе повстання 1863 року підтвердило, що успіх народів регіону, серед яких він згадав і білорусів, може бути лише спільним. Водночас у промові Зеленський порівняв Білорусь і «російським генерал-губернаторством»:

«Зараз, через стільки років після Кастуся Калиновського, усе, за що він боровся, досі актуально для Білорусі, хоча для українців, і для литовців, і для поляків це вже спрацювало. І актуально не просто тому, що він правий, а тому, що справжню незалежність і справжню захищеність життя білорусам іще треба здобути. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль».





Голова держави пов’язав нинішнє становище Білорусі з провалом протестів 2020 року, зокрема, браком їх підтримки ззовні. Як наслідок, каже він, залежність Білорусі від Москви стала небезпечнішою для країн Європи.

«Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних «шахедів» працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «орєшніками». Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі», – перерахував він.

Президент наголосив, що протести проти режиму Лукашенка «мали перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було», а Європа та світова спільнота мали підтримати їх учасників. Він провів паралель із Січневим повстанням та іншими виступами, які також не отримали допомоги від сусідніх держав.

Читайте також: Лукашенко підписав листа до США про готовність стати співзасновником Ради миру

«У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ. Війна Росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу», – сказав Зеленський, згадавши про спроби Заходу «перезавантажити» відносини з Москвою.

Водночас він звернувся до народу Білорусі, назвавши його «європейським народом, який буде разом з усіма нашими народами в об’єднаній вільній Європі». Він також подякував білоруським добровольцям, які воюють на боці України.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду та дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



