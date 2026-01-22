Польща викликала білоруського дипломата через вторгнення повітряних куль, повідомляє Reuters із посиланням на польське інформаційне агентство PAP.

«Міністерство закордонних справ Польщі викликало повіреного у справах Білорусі у зв’язку з порушенням повітряного простору минулого тижня об’єктами, ідентифікованими як контрабандні повітряні кулі, повідомило в середу ввечері національне інформаційне агентство PAP з посиланням на представника міністерства», – повідомляє Reuters.

Польська поліція заявила, що неідентифіковані об’єкти, найімовірніше, повітряні кулі для контрабанди, проникли в польський повітряний простір з Білорусі в суботу, 17 січня, і що поліція виявила їхні залишки разом із незаконними сигаретами на північному сході Польщі.

«Тимчасовий повірений у справах не зміг відповісти нам про роль білоруської сторони в цій справі, але ми маємо сумніву, що білоруська сторона не знає і не має впливу на таку велику кількість цих дій», – цитує речника МЗС агенція PAP.

У Литві прибуття контрабандних повітряних кульок через білоруський кордон називають «гібридною атакою» з боку Білорусі. У грудні Литва оголосила надзвичайний стан через ці вторгнення.