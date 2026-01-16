Литва звинувачує ГРУ в організації підпалу інфраструктури компанії, яка постачає продукцію Україні

Генеральна прокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви вважають, що спробу підпалів інфраструктури та продукції компанії UAB TVC Solutions здійснили за вказівкою Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишнього ГРУ).

«Дані досудового розслідування, проведеного в Литві, дозволяють з достатнім ступенем ймовірності припустити, що спроби диверсій у Шяуляї були здійснені за вказівкою і в інтересах ГРУ РФ», – йдеться в спільному повідомленні генеральної прокуратури та Бюро кримінальної поліції Литви.

Підприємство UAB TVC Solutions, розташоване в місті Шяуляй, виробляє мобільні станції аналізу радіочастотного спектру для української армії. За версією слідства, у ніч проти 17 вересня 2024 року двоє громадян Іспанії збиралися підпалити продукцію компанії, але їм не вдалося це зробити через перехожих. Вони залишили Литву та вирушили до Латвії, де були затримані силовиками.

Читайте також: У МЗС Литви викликали представника Росії через удар «Орешником» по Україні

22 вересня того ж року на тому ж місці двоє чоловіків (громадяни Білорусі та Росії, які прибули з Іспанії), намагалися здійснити другий підпал. Вони вважали, що підпал здійснено успішно, тому залишили місце події. Проте, за даними прокуратури та поліції, підпал не завдав шкоди компанії.

Литовські правоохоронці з’ясували, що після другої спроби підпалу до Шяуляя з Росії прибув громадянин Куби, який, ймовірно, мав оцінити збитки, завдані компанії. Він збирався залишити Литву, але його затримали співробітники литовської поліції. В Іспанії затримали та доставили до Литви громадянина Колумбії, який, за даними слідства, був посередником та фінансував цю злочинну групу.





Члени групи, як стверджується, ретельно готувалися до здійснення диверсій та прибули до Литви за кілька тижнів до першої спроби підпалу.

Усі шестеро підозрюваних перебувають під арештом у Литві, справу проти них передали до суду. Ще щодо чотирьох підозрюваних ведеться досудове розслідування. Один із них був затриманий у Колумбії, йде процес щодо його екстрадиції до Литви. Трьох людей оголосили в міжнародний розшук.



