У МЗС Литви викликали представника Росії через удар «Орешником» по Україні

Міністерство закордонних справ Литви повідомляє, що викликало представника Росії у зв’язку з російським ударом по Україні минулого тижня із застосуванням балістичної ракети «Орешник».

«Атаки Росії залишають українців без тепла і світла. Сьогодні Литва викликала представника Росії, щоб висловити протест через атаку минулого тижня на Україну, під час якої було застосовано балістичну ракету «Орешник». Росія відповідатиме за свої воєнні злочини», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

