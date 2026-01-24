Доступність посилання

СЗР України: Росія має не більше 3-4 ракет «Орешник», однак планує запустити її серійне виробництво

СБУ виявила уламки російської балістичної ракети, якою РФ вдарила по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать ракеті «Орешник»
СБУ виявила уламки російської балістичної ракети, якою РФ вдарила по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать ракеті «Орешник»

У Службі зовнішньої розвідки України заявляють, що Росія має не більше 3-4 ракет «Орешник», однак планує запустити її серійне виробництво й виготовляти 5 і більше таких ракет на рік. Про це в інтерв’ю агенції «Укрінформ» сказав перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

«За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити «Орешник» у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік», – сказав він.

Луговський зауважив, що в «Орешнику» більше політичного, аніж воєнного наповнення.

«Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. «Орешник» побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей», – розповів представник СЗР.

Також у Служби зовнішньої розвідки є активна взаємодія з іноземними розвідками через розгортання «Орешник» у Білорусі. За словами Луговського, це дозволяє мати спільну об’єктивну картину й уникнути російської і білоруської дезінформації.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про кількість ракет «Орешник» в Росії.

Читайте також: СБУ затримала двох чоловіків, які фіксували наслідки удару «Орешника» по Львівщині

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

