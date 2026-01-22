СБУ затримала двох чоловіків, які фіксували наслідки удару «Орешника» по Львівщині

Служба безпеки України повідомила 22 січня, що співробітники її контррозвідки затримали на Закарпатті та Львівщині двох чоловіків, які «допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орешником» по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року».

«За матеріалами справи, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід. Співробітники СБУ встановили, що за завданням ГРУ РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію «старшому» агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби», – вказано в повідомленні.

СБУ заявляє, що затримала обох чоловіків одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – у Львівській області, коли «він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого «прильоту».

За повідомленням, під час обшуків у затриманих вилучені електронні пристрої з доказами роботи на російську спецслужбу. «Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження», – додали в українській спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.