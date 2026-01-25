Зеленський прибув до Вільнюса: обговорив із Наусєдою підтримку енергетики і військову співпрацю

У неділю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до столиці Литви, Вільнюса.

Український лідер повідомив, що під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою говорили про підтримку української енергосистеми.

«Росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів», – зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що мова йшла і про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

«Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни», – підсумував він.

За даними ЄС, загалом Єврокомісія виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.