Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Литві в 2025 році 87 громадян Росії визнали такими, що становлять загрозу

Всім людям, визнаним загрозою безпеці, заборонили в’їзд до Литви
Всім людям, визнаним загрозою безпеці, заборонили в’їзд до Литви

Влада Литви 2025 року визнала 1 721 громадянина Білорусі й Росії такими, що становлять загрозу державній безпеці, громадському порядку та здоров’ю людини, повідомляє Департамент міграції при литовському Міністерстві внутрішніх справ.

Серед них – 1 634 громадянина Білорусі, що майже втричі більше, ніж у 2024 році (598 громадян). Минулого року 391 білорусу відмовили у видачі посвідки на проживання при першому зверненні, 1023 – відмовили в заміні документа після закінчення терміну дії наявної в них посвідки, 214 вихідцям із Білорусі анулювали чинний дозвіл на проживання.

Читайте також: Литва звинувачує ГРУ в організації підпалу інфраструктури компанії, яка постачає продукцію Україні

Решта визнаних загрозою державній безпеці – росіяни (87 людей). У 2024 році такі рішення ухвалили щодо 125 громадян Росії. Минулого року відмови у видачі дозволу на проживання отримали 14 громадян Росії, 28 росіянам відмовили у продовженні посвідки, 13 – анулювали чинні документи.

Всім людям, визнаним загрозою безпеці, заборонили в’їзд до Литви.

У Литві раніше ухвалили закон, який забороняє росіянам їздити до РФ і Білорусі частіше, ніж раз на три місяці. Винятки діють для людей, які здійснюють міжнародні вантажні чи пасажирські перевезення. Спецслужби Литви, які наполягали на посиленні умов надання дозволів а проживання громадянам Росії та Білорусі, вважають, що ФСБ Росії та КДБ Білорусі нерідко вербують тих, хто часто їздить із Литви на батьківщину.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG