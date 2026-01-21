У Литві в 2025 році 87 громадян Росії визнали такими, що становлять загрозу

Влада Литви 2025 року визнала 1 721 громадянина Білорусі й Росії такими, що становлять загрозу державній безпеці, громадському порядку та здоров’ю людини, повідомляє Департамент міграції при литовському Міністерстві внутрішніх справ.

Серед них – 1 634 громадянина Білорусі, що майже втричі більше, ніж у 2024 році (598 громадян). Минулого року 391 білорусу відмовили у видачі посвідки на проживання при першому зверненні, 1023 – відмовили в заміні документа після закінчення терміну дії наявної в них посвідки, 214 вихідцям із Білорусі анулювали чинний дозвіл на проживання.

Читайте також: Литва звинувачує ГРУ в організації підпалу інфраструктури компанії, яка постачає продукцію Україні

Решта визнаних загрозою державній безпеці – росіяни (87 людей). У 2024 році такі рішення ухвалили щодо 125 громадян Росії. Минулого року відмови у видачі дозволу на проживання отримали 14 громадян Росії, 28 росіянам відмовили у продовженні посвідки, 13 – анулювали чинні документи.

Всім людям, визнаним загрозою безпеці, заборонили в’їзд до Литви.

У Литві раніше ухвалили закон, який забороняє росіянам їздити до РФ і Білорусі частіше, ніж раз на три місяці. Винятки діють для людей, які здійснюють міжнародні вантажні чи пасажирські перевезення. Спецслужби Литви, які наполягали на посиленні умов надання дозволів а проживання громадянам Росії та Білорусі, вважають, що ФСБ Росії та КДБ Білорусі нерідко вербують тих, хто часто їздить із Литви на батьківщину.



